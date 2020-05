Verificamos por usted: ¿La vacuna contra la polio dejó con parálisis a miles de niños en India?

Varias publicaciones en redes sociales compartidas miles de veces afirman desde mediados de abril pasado que una campaña de vacunación contra la polio apoyada por la Fundación Bill Gates en India habría dejado a miles de niños paralíticos. Pero según datos de la OMS, el número de casos de poliomielitis tras la vacuna apenas alcanzó la veintena. Por el contrario, la vacunación masiva en India ha erradicado la enfermedad casi en su totalidad.

“La Fundación Bill y Melinda Gates […] fueron expulsados ​​de este país [India, ndlr]. De modo que ya no podían matar a niños indios pobres inocentes mediante pruebas de vacuna ilegal”, dice una publicación de noviembre de 2019 en Facebook. Otras entradas (1, 2) sostienen desde mediados de abril pasado que, como consecuencia de la vacuna contra la polio de Gates en India, 47.000 niños sufrieron parálisis.

Otro extenso texto que incluye esas afirmaciones también es compartido en Facebook (1, 2) más de 6.000 veces desde el 12 de abril, atribuido a Robert F. Kennedy Jr., nieto del expresidente estadounidense John F. Kennedy y conocido opositor de las vacunas. Allí se afirma: “médicos indios culpan a la campaña de Gates por una vacuna devastadora- epidemia de poliomielitis por cepa que paralizó a 496,000 niños entre 2000 y 2017”. Efectivamente, Kennedy publicó en su Instagram el texto original, que tuvo más de 65.000 reacciones desde el 8 de abril.

El rumor sobre la parálisis de medio millón de niños en India como consecuencia de la vacuna contra la polio también fue citado por la diputada italiana del Movimiento 5 Stelle Sara Cunial, en un discurso ante el Parlamento Italiano el pasado 14 de mayo y que se viralizó en redes sociales. La AFP verificó aquí varias de sus afirmaciones.

Afirmaciones similares circulan también en francés, checo e inglés, idiomas en las que han sido compartidas miles de veces.

¿Se puede contraer la polio por una vacuna?

La polio es una enfermedad altamente infecciosa causada por un virus que afecta el sistema nervioso principalmente de niños menores de cinco años. Puede causar la parálisis total en cuestión de horas.

La vacuna contra la poliomielitis (OPV), utilizada en India, tiene la particularidad de administrarse sin inyección, en una sola dosis. Algunas publicaciones, sin embargo, señalan que Gates “ordenó 50 vacunas contra la poliomielitis (de 5) a cada niño antes de los 5 años”.

Pero esta vacuna no puede “directamente” provocar la polio a los niños vacunados. Sin embargo, el tipo 2 de esta vacuna puede mutar en raras ocasiones. Como explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), los poliovirus de origen vacunal (VDPVs, por sus siglas en inglés) son cepas que han mutado genéticamente desde la cepa contenida en la vacuna oral de la polio, y son extremadamente inusuales. Pueden mutar en una forma de virus que puede llegar a causar parálisis y que es conocido como poliovirus circulante de origen vacunal (cVDPV, por sus siglas en inglés).

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hubo 17 casos de cVDPV registrados en India entre 2000 y 2017.

Si se accede a este enlace, se selecciona India y un año determinado, es posible encontrar el número de casos de cVDPV registrados. Los datos muestran que solo se dieron estos casos en los años 2009 y 2010, como puede verse en las capturas de pantalla a continuación.

Capturas de pantalla de la información de la Organización Mundial de la Salud, hechas el 12 de mayo de 2020 Capturas de pantalla de la información de la Organización Mundial de la Salud, hechas el 12 de mayo de 2020

En la actualidad, la mutación de estos virus derivados de cepas de vacunas de tipo 2 sigue siendo una preocupación en determinados países, como República Democrática del Congo. Aunque la polio se ha erradicado oficialmente en casi todo el mundo, los virus mutados son muy resistentes y pueden vivir durante varios años, especialmente en el agua.

Para limitar el riesgo de la vacuna tipo 2, 155 países y territorios reemplazaron esta vacuna oral antipoliomielítica trivalente (tOPV, por sus siglas en inglés) en 2016 con una versión “bivalente” más estable (bOPV, por sus siglas en inglés), que ahora solo contiene cepas de los tipos 1 y 3.

“Además, se agrega una dosis de IPV [vacuna de polio inactivada] para fortalecer la protección contra los tres tipos de poliovirus”, dijo la OMS . Dado que la polio de tipo 2 también ha desaparecido desde 1999, la vacuna tipo 2 ha dejado de usarse.

Parálisis

Un artículo escrito por Kennedy publicado el 15 de abril de 2020 hace una afirmación parecida a la de su post de Instagram: “Doctores indios culpan a la campaña de Gates por una devastadora epidemia de parálisis flácida aguda no-polio [NPAFP, por sus siglas en inglés] que paralizó a 490.000 niños por encima de lo esperado entre los años 2000 y 2017”.

El texto enlaza a un estudio de médicos indios de 2018, que observaron una “correlación” entre los casos de 640.000 niños que desarrollaron “parálisis flácida no-polio” en dos regiones y la campaña de vacunación a gran escala contra la polio en niños menores a cinco años llevada a cabo entre 2000 y 2017.

Sobre la base de observaciones estadísticas, consideraron que “sería posible reducir la incidencia de la NPAFP reduciendo las campañas de vacunación”.

No obstante, no establecieron que las vacunas ocasionaran las parálisis: una “simple asociación […] no prueba una relación causal”, escribieron en varias oportunidades a lo largo del texto, y llamaron a realizar más estudios sobre el tema.

El estudio fue criticado por su metodología, en parte por incluir síntomas que mostraban niños entre las edades de cinco y 15 años, cuando la vacuna oral de la polio se aplicó a niños por debajo de los cinco. Los autores respondieron que era necesario incluir a niños de edades mayores.

Consultada por estas acusaciones, la Fundación Bill y Melinda Gates dijo en un email a la AFP el 11 de mayo de 2020 que “eran falsas”.

“La polio es solo una de las razones por las que un niño puede desarrollar PFA [Parálisis Fláccida Aguda]”, dijo la Fundación, haciendo referencia a los resultados de un estudio de 2012.

Por el contrario, el síndrome de Guillain-Barre es una de las principales causas de la PFA, aunque esto no indica que haya que descartar que un caso de PFA pueda ser sospechoso de polio, como indica la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Allí donde la polio se ha erradicado, todos los casos de PFA deberían relacionarse con otras causas, no con la polio”, asegura, por su parte, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Sudáfrica.

La Fundación Gates en India

La Fundación Bill y Melinda Gates (BMGF) ha dado apoyo al esfuerzo contra el virus de la polio en India a través de la Iniciativa Global de Erradicación de la Polio, asociada con la OMS, Rotary International, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU y UNICEF.

Algunas publicaciones dicen que la Fundación dedicó 1.200 millones de dólares a combatir la polio en India, pero esa cifra es el total invertido en todo tipo de proyectos de salud pública en el país por parte de BMGF desde el año 2003, como recuerda su página web.

La afirmación de que la Fundación fue expulsada de India también es falsa, ya que continúa trabajando en dos estados del norte de ese país.

En 2017, el gobierno indio dijo: “Algunas informaciones en prensa han sugerido que toda colaboración sanitaria de la Fundación Gates con el Sistema Nacional de Salud se ha detenido. Esto es impreciso y engañoso. BMGF continúa colaborando y apoyando al Ministerio de Salud”.

Después de extensas campañas nacionales de vacunación, la OMS formalizó la erradicación de la poliomielitis en India en 2014, tres años después del último caso registrado en el país, destacando que fue una “victoria monumental”.

India, sin embargo, sigue bajo la amenaza constante de transmisión de la enfermedad desde sus vecinos, Pakistán y Afganistán, donde la enfermedad aún es endémica; es decir, que el virus en la naturaleza todavía se transmite entre las personas.

El equipo de verificación de la AFP ya ha desmentido numerosas afirmaciones relacionadas con el nuevo coronavirus sobre el cofundador de Microsoft, como que el Instituto Pirbright patentó el virus en 2015, que el propio Gates fue arrestado en Australia, que su Fundación predijo el SARS-CoV-2 en 2019 o que en su fachada aparece el rótulo de “Centro para la Reducción de la Población Mundial”.

En conclusión, apenas se registraron 17 casos de parálisis en India en el periodo 2000-2017, tras la campaña de vacunación contra la polio. Además, la Fundación Gates nunca fue expulsada de la India, donde sigue colaborando con las autoridades sanitarias para combatir enfermedades.