Vestido con chaleco, Donald Trump se sube a camión de basura en respuesta a comentarios de Biden

“¿Qué les parece mi camión de la basura? Este camión es en honor de Kamala y Joe Biden“, dijo el magnate desde el asiento del pasajero, refiriéndose en primer lugar a su rival demócrata, la vicepresidenta Harris.

La polémica partió en realidad de los republicanos. Uno de los teloneros de un mitin de Trump en Nueva York dijo el fin de semana que Puerto Rico, un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, es como una “isla flotante de basura”.

Hablando de ello, Biden afirmó: “La única basura que veo flotando ahí fuera son sus seguidores“. “Su demonización de los latinos es inconcebible y es antiestadounidense”, añadió.

En la red social X, el presidente intentó quitar hierro al asunto diciendo que se refería “a la retórica odiosa sobre Puerto Rico lanzada por un partidario de Trump”.

Biden calls Trump supporters 'garbage' following comic's Puerto Rico insult

➡️ https://t.co/HTtaf8WUuT pic.twitter.com/uJYrCoI459 — FRANCE 24 (@FRANCE24) October 30, 2024

De poco sirvió. El comentario se ha convertido en un balón de oxígeno para el republicano y una losa para la vicepresidenta, que se desmarcó de su jefe diciendo que está “en desacuerdo con cualquier crítica a las personas basada en por quién votan”.

BREAKING: Donald Trump is riding in a garbage truck less than 24 hours after Joe Biden called his supporters “garbage” pic.twitter.com/KCfW2WsIe0 — America (@america) October 30, 2024

Trump aprovechó la ocasión.

“Joe Biden finalmente dijo lo que él y Kamala realmente piensan de nuestros partidarios. Los llamó basura“, afirmó Trump en un mitin en Carolina del Norte y en otro en Wisconsin.

President Trump: "How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden." pic.twitter.com/1RhJhydrE0 — Liberacrat™️ (@Liberacrat) October 30, 2024

“Mi respuesta a Joe y Kamala es muy sencilla: no puedes dirigir Estados Unidos si no amas a los estadounidenses“, afirmó el expresidente republicano (2017-2021).

BREAKING: Donald Trump gets picked up in Green Bay, Wisconsin by a garbage truck, just one day after Joe Biden called Trump supporters "garbage." pic.twitter.com/jqjiX6a43V — Collin Rugg (@CollinRugg) October 30, 2024

“Trampas”

En el mitin de Wisconsin, el magnate vestía el chaleco sobre camisa blanca y corbata roja.

Bromeó con el público. “¿Dónde está mi chaqueta?”, cuenta que preguntó a su equipo para quitarse el chaleco, pero cambió de opinión cuando le dijeron que le hacía parecer “más delgado”.

El magnate comparó esta situación con la vez en la que Hillary Clinton, su contendiente por la presidencia en 2016, afirmó que la mitad de los seguidores del republicano eran “lamentables”.

🔥🚨BREAKING: Donald Trump started his rally in his garbage man uniform after clocking out his shift as a garbage man for the day in Green Bay Wisconsin. pic.twitter.com/YroXhg52O2 — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) October 30, 2024

“Nos han llamado intolerantes racistas, deplorables fascistas, irredimibles, nazis, y a mí me han llamado Hitler“, se quejó este miércoles.

A seis días de las elecciones presidenciales, aumenta el miedo a que el republicano rechace el resultado, como hizo en 2020, si pierde.

PRESIDENT TRUMP: "How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden." pic.twitter.com/7UwMZ8syvx — Trump War Room (@TrumpWarRoom) October 30, 2024

Más temprano, denunció “trampas” a “una escala nunca vista antes” en Pensilvania, uno de los estados clave para decidir quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca.

La víspera afirmó en las redes sociales que suceden “cosas muy feas” en este estado, en el que perdió por solo 80 mil votos frente a Biden en los comicios 2020, y pidió a la policía que haga “su trabajo, sin tardar”.

El viernes, las autoridades judiciales de un condado de Pensilvania anunciaron la apertura de una investigación sobre un lote de 2 mil 500 solicitudes de inscripción electoral que contenían información de identidad incorrecta.

Se están haciendo verificaciones en otros condados, según la prensa local.