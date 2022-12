Viajó a EE. UU. sin visa ni pasaporte: el insólito caso de la mexicana que narró cómo terminó en Seattle por un “error”

María José Gamboa es la joven que narró su experiencia por medio de una serie de videos compartido en TikTok, donde indicó que al momento de abordar revisaron su boleto y la enviaron a otra fila.

En el avión la chica se percató que su asiento estaba ocupado y la azafata revisó el pase para corroborar y lo que hicieron fue reubicarla.

Gamboa aseguró que se dio cuenta del error cuando le dieron el formato aduanero en inglés y donde le solicitaban datos de su pasaporte y visa, la joven aclaró que no posee ninguno de los dos documentos.

“Cuando estaba en el avión, me pasaron una declaración de aduana. Fue ahí cuando me enteré que el viaje iba para Seattle. Cuando la azafata me preguntó si tenía mi pasaporte, yo le dije que no lo tenía, porque iba a tomar un vuelo nacional”, indicó.

En medio de la confusión preguntó cuál era el destino del vuelo y la respuesta que recibió por parte de uno de los tripulantes fue que se dirigía a la ciudad de Seattle, en EE. UU..

Por medio de audios de voz la joven se comunicó con sus familiares para contarles la situación y cuando aterrizó en el país norte americano la familia logró contactarse con ella.

Al descender del avión un agente migratorio le brindó ayuda para regresar a Guadalajara, a pesar de haber aterrizado sin papeles ni visa y sin conocer el idioma.

“Tenemos que hacer lo posible porque abordes el siguiente vuelo, por que solo sale uno de Seattle a Guadalajara al día”, le indicó el asistente migratorio.

“Me dijeron que iba a tener no récord, que significa que no iba a contar como delito y tenía 24 horas para estar en territorio extranjero y regresar a México. Me acompañó un policía desde el retén hasta la puerta del avión, me esculcaron hasta mi asiento”, narró.

En el tercer video aseguró que sus familiares estaban desesperados por no saber de ella, antes de que se contactaran. La aerolínea les aseguraba que ella sí había abordado y que seguramente se había ido a otro lado, por lo que el personal no podía hacer nada.

La guardia nacional aconsejó a la familia levantar una denuncia de desaparición para que empezaran a localizarla.

María José Gamboa aseguró que de regreso a Guadalajara pasó más de 12 horas de espera en el aeropuerto y la aerolínea no quería otorgarle lo que le habían ofrecido.