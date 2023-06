Victoria migratoria para Biden: Corte Suprema de EE. UU. le autoriza aplicar política para deportaciones

Más de once millones de inmigrantes indocumentados viven en Estados Unidos. “No tenemos recursos para arrestar y deportar a cada uno de ellos”, justificó Mayorkas, defendiendo una visión contrapuesta a la del expresidente republicano Donald Trump.

La directiva fue impugnada de inmediato ante la justicia por las autoridades de Texas y Luisiana, alegando que les generarían costos adicionales en materia de educación, policía y servicios sociales. Un juez federal falló a su favor en junio de 2021 y bloqueó la implementación de esta política.

El gobierno de Biden recurrió entonces a la Corte Suprema, que finalmente estuvo de acuerdo con él sin entrar a considerar los argumentos de fondo.

The Supreme Court revived immigration enforcement guidelines by the Biden administration on Friday. The guidelines, which set priorities for deciding which unauthorized immigrants should be detained, had been blocked by a federal judge in Texas last year. https://t.co/LqYHiE1alk

— The New York Times (@nytimes) June 23, 2023