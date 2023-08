VIDEO | Así fue el impresionante choque de un jet y el milagroso desenlace de sus pasajeros

Ambos cayeron en el lago Belleville y fueron encontrados flotando en el agua por los rescatistas, con heridas leves.

Sin embargo, videos publicados en redes sociales por testigos, muestran el momento en el que el jet continúa su descenso hacia el suelo y en tan solo segundos se observa una explosión provocada tras impactar en un complejo de apartamentos.

#Belleville #Michigan A jet crashed during Sunday's Thunder Over #Michigan Air Show at Willow Run Airport.

A #MiG23 Russian Fighter jet crashed at an apartment complex near Belleville Lake.

