Videos: Así fue el momento en que Rusia lanzó un misil contra una torre televisiva en la capital de Ucrania

Los bombardeos ocurrieron horas después de que el gobierno de Rusia indicara a los ciudadanos ucranianos que evacuaran inmediatamente la capital, ya que estaban a punto de atacar “zonas estratégicas” de la zona, siendo la torre de televisión una de ellas.

Este 1 de marzo, se ha podido visualizar a través de imágenes satelitales cómo un grupo de más de 60 vehículos militares rusos se acercan en dirección a Kiev, doblando los esfuerzos para capturarla y preocupando a las entidades internacionales ya que se avecina un asalto a gran escala de la capital.

Footage of the impact in the area of ​​the TV tower in Kiev Russia's Ministry of Defense issued a warning today that it will use precision weapons to strike at facilities used by Ukrainian forces for information attacks on Russia. pic.twitter.com/trmDrZ1Kja — LaQs (@LaqsLaqs16) March 1, 2022

The explosion at the Kiev TV tower 🚨‼️ ✅Verified Video and Informations #UkraineRussiaConflict pic.twitter.com/ZyxMJdUhiB — Russia Ukraine Live📡 (@Dailypost99) March 1, 2022

⚡️ Air strike Kiev – moment the shell hits TV tower has been published by local media pic.twitter.com/xfhuEL4oDP — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) March 1, 2022

El Ministerio de Defensa de Ucrania ha declarado que el ataque deshabilitará temporalmente algunos canales de televisión, pero dijo que estos reanudarían pronto gracias un respaldo en la transmisión.

УВАГА‼️

Попадання в апаратну мовника на телевежі.

Якийсь час, канали не будуть працювати.

Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів.

Ворог може поширювати фейки з метою дестабілізації ситуації. Знайте, Україна бореться і вистоїть!#stoprussia pic.twitter.com/WE5iQAJG0z — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 1, 2022

“El enemigo puede difundir falsificaciones con el objetivo de desestabilizar la situación. Sepan que Ucrania lucha y se defiende”, es lo que dice una de las líneas del tuit publicado por la institución gubernamental ucraniana.

Varios videos han captado también bombardeos a otras zonas cercanas a la capital, como un edificio gubernamental en Járkov en donde se visualiza la caída de un misil, afectando a los vehículos aledaños.

Lea también: ¿Qué son las armas termobáricas y está Rusia utilizándolas en Ucrania?

La torre de televisión se encuentra ubicada en la misma zona en donde está el sitio de Babi Yar, un lugar donde los nazis mataron a más de 30 mil judíos y miembros de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra mundial.

Ante los ataques, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, escribió un tuit haciendo referencia a Babyn Yar:

Lea también: Video: Misil ruso impacta un edificio gubernamental en Járkov, Ucrania, en una jornada de bombardeos en esa ciudad

“Al mundo: ¿de qué sirve decir “nunca más” durante 80 años, si el mundo se queda callado cuando cae una bomba en el mismo sitio de Babyn Yar? Al menos 5 muertos. La historia se repite…”, dice el tuit del mandatario ucraniano.