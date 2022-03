Video: cámaras muestran cómo fue el intenso momento en el que ocurrió el temblor de 7.3 en Japón

El temblor estuvo precedido de otro seísmo de menor intensidad, y llegó a alcanzar el nivel seis alto en la escala nipona, de un máximo de siete y centrada en medir la agitación en la superficie y las zonas afectadas más que en la intensidad del temblor.

El seísmo se dejó notar con fuerza en otras zonas del este y del centro de Japón, entre ellas Tokio, donde alcanzó el nivel cuatro de la escala japonesa.

La operadora de la central nuclear de Fukushima Daiichi, en proceso de desmantelamiento desde la crisis nuclear desencadenada por el gran terremoto y el tsunami de marzo de 2011, se encuentra en estos momentos analizando si se ha producido algún daño por el nuevo seísmo, así como en otras instalaciones atómicas cercanas.

El seísmo ha causado cortes eléctricos en la localidad de Soma, en Fukushima, así como en amplias zonas de Tokio y en las prefecturas colindantes de Kanagawa, Chiba y Saitama.

El primer ministro nipón, Fumio Kishida, ha convocado una reunión de emergencia para coordinar el seguimiento de la situación y analizar posibles daños.

Varias líneas ferroviarias de alta velocidad han sido interrumpidas en el noreste del país, mientras que también se han cerrado por precaución diversos tramos de autopistas, así como el aeropuerto tokiota de Haneda.

Hasta el momento se carecen de reportes de muertos o heridos o daños materiales, fuera de un corte de electricidad que afectó a dos millones de hogares, 700 mil de ellos en Tokio, la capital, indicó la compañía energética TEPCO.

La empresa señaló en su cuenta Twitter que estaba verificando las operaciones en la central nuclear de Fukushina, que hace once años, el 11 de marzo de 2011, colapsó al ser alcanzada por un tsunami que dejó 18 mil 500 muertos y desaparecidos.

El archipiélago nipón está situado en el denominado “Cinturón de Fuego” del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica donde chocan las placas tectónicas, que se extiende a través del sureste asiático y la cuenca del Pacífico.

Diferentes usuarios en redes sociales compartieron videos que captaron cámaras de seguridad y que muestran el intenso momento en el que ocurrió el temblor de 7.3 en Japón.

Se emite alerta de Tsunami para Japón tras el fuerte terremoto en Fukushima…. Informes preliminares: 7.3 grados

Tsunami alert is issued for Japan after the strong earthquake in Fukushima…. Preliminary reports: 7.3 degrees

