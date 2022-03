Video: el indignante caso de un hombre que golpeó a una mujer mayor más de 125 veces en Nueva York

Según el Departamento de Policía de Yonkers, el ataque sucedió cuando la mujer de 67 años pasó junto a un hombre, posteriormente identificado como Tammel Esco, quien al verla la comenzó a insultar por su origen asiático.

Sin embargo, estos insultos raciales no fueron suficientes para el hombre de 42 años, ya que al ver la falta de respuesta de la mujer mayor, decidió atacar por detrás y darle un puñetazo en la cabeza.

La víctima del ataque cayó al suelo y en ese momento Tammel Esco comenzó a golpearla en la cara en más de 125 ocasiones entre puñetazos y patadas.

De igual manera el agresor la pisoteó en la cabeza siete veces y la escupió mientras continuaba insultándola con palabras racistas.

Como consecuencia del brutal ataque, la mujer de 67 años sufrió varias fracturas en el rostro, hemorragia cerebral y contusiones en la cabeza.

Luego del incidente, la víctima de la golpiza fue trasladada a un hospital de Yonkers para ser atendida y hasta el momento permanece internada a espera que sobreviva.

Minutos después del ataque, Tammel Esco fue detenido por las autoridades y enviado a la prisión del condado de Westchester acusado de los delitos de intento de asesinato y crimen de odio.

*** NEWS RELEASE *** Yonkers Police arrest local man in brutal hate-crime beating of Asian woman

Tammel ESCO charged with attempted murder as a hate crime for beating 67-year-old woman

More info: https://t.co/mgvDBxCj5Thttps://t.co/IbjO6wyknW#YonkersPD @CityofYonkers

— Yonkers Police HQ (@YonkersPD) March 14, 2022