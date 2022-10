Video: captan el momento en que diputada brasileña persigue a hombre con una pistola

La diputada fue reelecta en las elecciones legislativas del 2 de octubre, y en redes sociales afirmó que actuó de esa forma debido a que supuestos simpatizantes del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva la agredieron y escupieron.

“Fui agredida hace poco, me empujaron al suelo. Eran varias personas. Estaba saliendo de un restaurante y varios hombres se aproximaron. Había una mujer con una camiseta roja al lado”, describió Zambelli.

Another episode of gun violence mars Brazil’s election as pro-Bolsonaro congresswoman Carla Zambelli chases and shoots at Lula supporter in Sao Paulo pic.twitter.com/0OfFyhnewf

— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 30, 2022