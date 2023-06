Video: captan el momento en que el presidente Joe Biden se tropieza y cae al suelo durante una ceremonia de graduación

Tras dar un discurso y entregar el último diploma a los cadetes se dio la vuelta para sentarse, pero aparentemente tropezó con un saco terrero y cayó sobre sus rodillas desplomándose hacia un lado.

Acto seguido, el presidente, que llevaba una gorra, intentó incorporarse él solo, aunque tuvo que ser ayudado por un oficial y dos miembros del Servicio Secreto de EE.UU.

Después de incorporarse y señalar el supuesto saco con el que se tropezó, permaneció unos minutos de pie hasta que la ceremonia terminó.

🚨 BREAKING: Joe Biden falls at the Air Force Graduation

🇺🇸 | AHORA: Trump responde a la caída de Biden en la graduación de la Academia de la Fuerza Aérea:

"Espero que no esté herido. Espero que no esté herido. […] No quieres eso. Incluso si tienes que andar de puntillas por una rampa, tienes que andar de puntillas…" pic.twitter.com/vnFTyIRs6I

— Última Hora Noticias (@UltimaHoraNo) June 1, 2023