VIDEO: Captan el momento en que una camioneta es tragada por un hundimiento en India

En un incidente que quedó registrado en video, el suelo de un estacionamiento se hundió y una camioneta cayó en el agujero.

El momento ocurrió el 13 de junio en Ghatkopar, un suburbio ubicado al este de Mumbai, India.

Mumbai, la capital del país asiático, ha registrado una cantidad alta de lluvias en los últimos días.

Según la policía, el automóvil estaba estacionado en un suelo de cemento cuando fue absorbido por el agujero. No se reportaron heridos debido a que la camioneta no tenía a ningún pasajero adentro.

El momento exacto en el que la camioneta cae se hizo viral en redes sociales y fue compartido en Twitter por el periódico Times of India.

#WATCH| Car sinks into the ground in Mumbai's #Ghatkopar amid heavy rainfall pic.twitter.com/i3bbmqaN6x

— TOI Mumbai (@TOIMumbai) June 13, 2021