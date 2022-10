Video de la aterradora turbulencia a bordo de un avión que atravesó una tormenta y aterrizó con la trompa destruida

“Su parte frontal quedó destrozada”, agregó el director de aeropuertos, Douglas Cubilla.

Kanazawa precisó que “este tipo de aeronaves están preparadas para volar con un solo motor”.

El avión procedente de Santiago de Chile tenía previsto arribar a Asunción a las 17H00 (20H00 GMT) del miércoles 27, pero fue desviado a Foz de Iguazú (Brasil) debido a una fuerte borrasca que se abatió sobre la capital paraguaya.

A las 22H00 volvió a emprender vuelo para completar su periplo cuando otra tormenta acompañada de granizo azotó la capital paraguaya, relató Douglas Cubilla.

Vuelo de Latam que cubría la ruta entre Santiago de Chile y Asunción, Paraguay, sufrió una fuerte turbulencia. Por la tormenta no logró aterrizar en Asunción y fue desviado hacia Foz do Iguaçu. pic.twitter.com/8DhmMoHIj6 — 𝑭𝒂𝒃𝒊𝒂́𝒏 𝒍𝒊𝒎𝒂 (@Fabian_meteo33) October 27, 2022

“El piloto nos dijo que nos preparemos para un aterrizaje forzoso. Después dijo la azafata en el altavoz que nos preparemos en posición de impacto. Ahí le abracé a mi hija, pero se me desabrochó el cinturón de seguridad y comencé a pedir socorro. Gracias a Dios, un hombre se apiadó de nosotras y me ayudó”, contó a la radio 1080 AM, la pasajera paraguaya Pabla Thomen.

Los aviones no tienen radares meteorológicos integrado en la nave? No se debería de pasar de guapo por medio de una tormenta. Solo es una opinión personal. El vuelo entre Santiago de Chile y Asunción que fue desviado a Foz do Iguaçu, en su regreso a Asunción durante la noche. pic.twitter.com/GH17gaM7U7 — 𝑭𝒂𝒃𝒊𝒂́𝒏 𝒍𝒊𝒎𝒂 (@Fabian_meteo33) October 27, 2022

Algunos pasajeros se descompensaron por las fuertes turbulencias y debieron ser asistidos por paramédicos al llegar al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, dijo Kanazawa.

