Video: el dramático momento en el que un perro asusta a un peatón y provoca un accidente con un camión

El video se viralizó en redes por lo peculiar del incidente. El caso ocurrió cuando un perro que aparentemente descansaba en una de las calles de Estambul, Turquía, y estuvo a punto de causar la muerte de un hombre al que el animal intentó atacar.

En las imágenes se observa al peatón, identificado como Erken Binak, caminar por la acera cuando pasa junto al perro, que reacciona agresivamente, lo que provoca que el hombre intente alejarse rápidamente del animal sin ver que se aproximaba un camión a toda velocidad.

Binak se aproxima a la vía vehicular y en segundos queda tirado en el suelo. Afortunadamente el perro se calmó y no intentó agredir al sujeto que permanecía en el suelo.

Minutos después llegaron los servicios de emergencia y Erken fue llevado a un hospital donde se reporta estable. El conductor del vehículo pesado fue detenido durante unas horas y al final fue liberado.

VIDEO: fue compartido en Twitter

*** WARNING: SENSITIVE CONTENT

Turkish man was seriously injured after being hit by a truck as he was scared of a dog and trying to run away in Istanbul.https://t.co/qIDPabfsaa pic.twitter.com/xZYWE1XRoZ

— Anadolu Images (@anadoluimages) June 30, 2021