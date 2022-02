Video: el emotivo beso que dio una niña a la urna con las cenizas de su madre que murió en su intento de llegar a EE. UU.

Luego de una ardua búsqueda por encontrar los restos de su esposa, el 20 de noviembre de 2021 le fue notificado a José de la trágica noticia: los restos de su esposa habían aparecido en las cercanías de las montañas de Sierra Vista, en Arizona.

Los reportes aseguraron que el cuerpo de la mujer estaba despedazado. Las autoridades llegaron a la conclusión de que los animales salvajes de la zona pudieron devorarla. Encontraron partes como el cráneo, las costillas, la quijada, un par de zapatos y su teléfono celular.

“Yo lo único que quiero es que se le haga justicia a mi esposa. No era un animal para que la dejaran así”, dijo José.

El esposo narra que, al momento de llegar a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Orlando, Florida (ICE en inglés) le entregaron la urna con las cenizas de ella. Emily, su pequeña hija de cuatro años, las recibió con mucha alegría, diciendo que por fin se reencontró con su “mami”.

Las imágenes fueron difundidas por el medio estadounidense Univisión.

“A pesar de tener mucho dolor, me da tranquilidad el hecho de que se haya recuperado el cuerpo y que ahora está descansando en paz”, cuenta Malena Vega, tía de José Guadalupe.

José cuenta que la última interacción que tuvo de su esposa fue cuando estaba a punto de salir hacia la frontera.

En su chat de Whatsapp están los mensajes que decían: “Ahí veremos como nos va, gordito. Pidan mucho para que nos vaya bien y logremos aguantar”.

También cuenta que Ariadne iba acompañada de dos hermanas y el coyote que las llevaría. Las hermanas explicaron que la mujer se había cansado y no podía continuar más, y decidieron abandonarla, en una zona del desierto con temperaturas bajo cero.

“Cuando llegaron, no me quisieron decir nada. uno no deja a su hermano a su suerte”, comenta José.