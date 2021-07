Video: el error que provocó una fuerte explosión de un cargamento de pirotecnia en la playa de Maryland

El incidente ocurrió justo horas antes del espectáculo programado por las celebraciones del 4 de julio, lo que causó varios trabajadores lesionados, reportaron medios de Estados Unidos.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que decenas de fuegos artificiales estallaron en la playa, mientras decenas de personas se encontraban en el lugar. Los bañistas se alejaron para evitar ser alcanzados por la pirotecnia que no dejaba de estallar.

Otras personas, que se encontraban a varios metros de distancia de la playa, reportaron que también observaron los fuegos artificiales y la enorme columna de humo que quedó.

Los bomberos reportaron que trabajadores involucrados en el incidente resultaron heridos, pero se negaron a ser atendidos en un hospital. Ningún turista sufrió lesiones.

Al principio, los rescatistas dijeron que se trataba del incendio en un vehículo, pero después se confirmó que era la explosión accidental de la pirotecnia que se usaría en el espectáculo del 4 de julio. Reportes de las autoridades indicaron que los trabajadores se estaban instalando para el espectáculo en la playa cuando de forma involuntaria los detonaron.

En otro incidente, reportado por WGNTV, trascendió que un hombre de 24 años perdió un ojo el 4 de julio a causa de una explosión de pirotecnia en Waukegan, Illinois. El medio informó que el hombre sufrió la lesión cuando los fuegos artificiales explotaron en su rostro.

El accidente ocurrió en la cuadra 400 de County Street y el hombre fue trasladado vía aérea desde el primer centro médico en el que recibió atención hacia otro hospital. Su abuela hizo declaraciones al medio de comunicación, donde señaló que el hombre había perdido su ojo y sufrió otras heridas.

VIDEOS: usuarios de las redes documentaron los incidentes

