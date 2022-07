Video: el heroico momento en que un hombre salva a una niña que cayó desde un quinto piso de un edificio en China

En ese momento Dong se acerca, extiende los brazos y se preparar para agarrar a la niña.

Segundos después, la menor cae del edificio y el sujeto logra atraparle antes de que caiga al suelo.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Lijian Zhao, alabó las acciones del ciudadano, quien compartió el video en sus redes sociales y calificó a Shen Dong como “un héroe”.

Tanto Dong como la menor fueron trasladados a un centro asistencial. Mientras que Shen Dong se encontraba con salud estable, la niña sufrió lesiones leves en las piernas y los pulmones, por lo que fue internada.

Dong fue entrevistado por medios locales para que hablara en profundidad de su experiencia.

“Para ser honesto, no puedo recordar los detalles. No recuerdo si me dolieron los brazos o algo. Fue solo un instinto acercarme a ella”, dijo a Qianjiang Evening News.

“La verdad tuve mucha suerte de llegar a tiempo, ya que si no lo hubiera conseguido, me sentiría realmente mal“, agregó.

Las autoridades aún desconocen los motivos por los que la niña cayó del departamento, o si estaba o no en compañía de sus padres.

Este lunes 25 de julio fue subido un video que muestra a Shen Dong visitando a la pequeña niña en el hospital.

El héroe tiene en su mano un ramo de flores y se lo entrega a la menor, ella le da un pequeño beso en la mejilla y causa la emoción y ternura de todos los presentes.

非凡的举动!Xinxin was discharged from the hospital, and the whole family took brocade flags and flowers to thank the rescuer. This scene really saw tears! Shen Dong, Lu Xiaoting, give you a compliment again!全家带着锦旗和鲜花去感谢! pic.twitter.com/zbdDNcTJFX

— COteChina蜂巢al (@al526086) July 25, 2022