Video: El impresionante momento en el que dos policías salvan a un hombre antes de que explotara su auto

El lunes 24 de mayo, bomberos y los servicios médicos de Austin, Texas, EE. UU., asistieron una llamada de emergencia en la que solicitaron apoyo para una persona que había quedado atrapada en auto.

Mientras los socorristas se dirigían al lugar, dos policías llegaron antes que ellos y actuaron de forma inmediata.

Los policías identificados como Eddie Pineda y Chandler Carrera, sacaron a un hombre del vehículo y según un video publicado en Twitter y grabado por un testigo, los agentes rescatan al hombre, antes de que el carro explotara.

Según se observa en el video, uno de los policías rompió una ventana del vehículo, abrió la puerta y ambos sacaron al hombre antes de que sucediera la explosión.

We salute our brothers in blue from @Austin_Police—Officers Chandler Carrera and Eddie Pineda—who bravely risked their own lives at this car fire yesterday just before we arrived, smashing the window and dragging the man to safety. 💙 https://t.co/w9x43ljiuo 📹 © Natalie Madden pic.twitter.com/e8Ouq2BhLo

— Austin Fire Dept (@austinfiredept) May 25, 2021