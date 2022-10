Video: el insólito momento en que un grupo de activistas ambientales intentan destruir un famoso cuadro de Van Gogh

El dramático gesto de protesta contra uno de los cuadros más icónicos de la historia fue grabado por los visitantes del museo ubicado en el Reino Unido y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante estos videos, se observa el momento exacto en el que dos activistas lanzan un bote de sopa de tomate a la obra de Van Gogh con el fin de destruirla por completo.

Posteriormente, se escucha a una de las activistas cuestionar el valor de las autoridades y la sociedad ante su falta de intervención en la actual crisis ambiental.

“¿Qué vale más? ¿El arte o la vida?, ¿Vale más el arte que la comida?, ¿Más que la justicia?, ¿Les preocupa más la protección de un cuadro o la protección de nuestro planeta y la población?”, grita ante la sorpresa de las personas presentes.

Después de este insólito incidente, la National Gallery de Londres aseguró que la obra “Los Girasoles” no sufrió ningún daño pese a ser cubierta con sopa de tomate.

Los motivos por los que la pintura de Vincent Van Gogh se encuentra en perfectas condiciones se debe al sistema de seguridad que lleva incorporado para evitar este tipo de imprevistos.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU

— Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022