Video: el momento en que un tornado arrasa una localidad en Texas y estos fueron los daños que causó

La cadena Fox Weather recoge que el tornado pasó por encima de un parque de caravanas, destrozando todo a su paso.

Al menos 21 millones de personas, de Colorado a Kansas, se encontraban este jueves bajo alerta por las complicadas condiciones meteorológicas.

Según la cadena ABC7, en Perryton podían verse al menos tres tornados poco después de las 17.00 hora local (21.00 GMT).

El jefe de Bomberos confirmó a la cadena que al menos treinta caravanas han sido dañadas o destruidas.

El fenómeno fue captado en video por varios usuarios y compartido en las redes sociales.

En uno de los metrajes, tomado por una persona que estaba dentro de su vehículo, se observa cómo el tornado desprende un techo de uno de los locales que se encontraba en las cercanías.

Además se puede ver cómo los semáforos, árboles y cableado eléctrico son movidos por el fenómeno.

Another view of the Tornado that occurred near Port Clinton Ohio about an hour ago.

Via: Facebook#OHwx #Tornado pic.twitter.com/HjsFb7HNH0

— StormHQ (@StormHQwx) June 16, 2023