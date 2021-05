Video: El momento exacto cuando Israel frenó un bombardeo ante la posibilidad de que hubiera niños

Las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron un video de apenas unos segundos en el que se puede escuchar la supuesta conversación entre un piloto y el control de comando, en el momento exacto en el que detienen un ataque a un edificio donde había niños.

En la conversación publicada por los israelíes se escucha cuando el control de comando le dice al piloto que verifique si hay niños, a lo que este responde que “se mueven demasiado rápido, no pueden ser niños”.

Pese al criterio del piloto, el control de comando le refuta que “probablemente haya niños” y que están parando el ataque.

El piloto, que permanece en silencio tras recibir la orden de parar el disparo, comunica al control que “así es, hay uno grande y algunos pequeños”, a lo que el control termina la conversación añadiendo que dada la sospecha “no se continuará por la posibilidad de que sean niños”.

Con este video Israel busca difundir como tratan de evitar víctimas civiles en el conflicto, que por el momento se ha saldado con 197 palestinos y 10 israelíes muertos, en una de las escaladas de tensión más cruentas de los últimos años.

Lea también: Bombardeos no se detienen en Gaza y el conflicto entre Israel y Hamás deja cerca de 200 muertos en una semana

Fighting a terrorist organization that operates within civilian areas isn’t easy. Watch as IDF pilots call off a strike because children were there: pic.twitter.com/N8ycwqwgck

— Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021