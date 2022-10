Video: el polémico baile de sicarios del Cártel de Sinaloa que se volvió viral en México

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su peculiar atuendo, ya que estos criminales estaban disfrazados como elementos de Élite de la Marina de México.

Los sicarios del Cártel de Sinaloa, quienes se encuentran armados con un gran arsenal, también bailan al ritmo de la música del popular intérprete de regional mexicano Juan Colorado, quien fue uno de los artistas más influyentes en la primera mitad del siglo XX.

Lea también: “El Chapo” Guzmán: sus sorpresivas revelaciones sobre quiénes son los verdaderos reyes del narcotráfico en México y EE.UU.

Después de la difusión de este video, las autoridades mexicanas aclararon que las personas presentes en esta fiesta no eran agentes de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), ya que el uniforme utilizado no coincide con el que usan los elementos de esta institución.

Lea más: “El Chapo” Guzmán: el sueño del narcotraficante que “El Mencho” robó y actualmente se encuentra cumpliendo

Según fuentes federales, las botas y el color de los chalecos no es el mismo, por lo que las personas que salen en el video son miembros de la organización criminal fundada por “El Chapo” y no tienen relación alguna con la Marina.

Le puede interesar: “El Chapo” Guzmán: quién es el sobrino del narcotraficante que fue asesinado durante las celebraciones patrias en México

Las versiones extraoficiales sobre esta fiesta del Cártel de Sinaloa indican que las personas que se ven en el video forman parte del brazo armado liderado por Iván Archivaldo Guzmán, quien comanda esta facción junto a sus hermanos Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, mejor conocidos como “Los Chapitos”.