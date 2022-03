“Los neumáticos volaron”: el video que muestra el momento exacto en que un fragmento de misil impacta contra autobús en Kiev

Según los reportes oficiales de las autoridades y del alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, se trató de un fragmento de cohete que se desprendió de una unidad más grande, que tenía otra dirección de impacto.

Este fragmento cayó en una zona residencial, impactando directamente con un autobús. Autoridades reportan una persona fallecida y seis heridos, dos de ellos fueron trasladados por una ambulancia a un centro asistencial.

En el video se puede observar el momento del impacto del fragmento, el cual generó un inmensa explosión, sorprendiendo a todos los transeúntes que caminaban por la zona.

An intercepted Russian missile falling down in Kyiv pic.twitter.com/kGfD6CR0e9

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 14, 2022