Conflicto Rusia – Ucrania: Imágenes del ataque con misiles que dejó nueve muertos en Rivne

Precisó que “dos misiles” impactaron en la torre de televisión de la localidad de Antopil, a 15 km al este de Rivne, y en un edificio administrativo aledaño.

“Por ahora, las operaciones de rescate siguen en curso y seguirán hasta que los escombros en los edificios sean completamente retirados“, agregó.

Los rescatistas ucranianos indicaron que el bombardeo ocurrió a las 03.25 GMT del lunes.

Según Kobal, el acceso a la televisión ya se había restablecido en la tarde en la parte norte de la región de Rivne, a través de la red de cable.

As a result of a #Russian air strike on a TV tower in the #Rivne region, 9 people were killed and 9 more were injured. pic.twitter.com/ELMRkrZ8Q6

In western #Ukraine , a TV tower is bombed near #Rivne , just east of #Lutsk . This is a continuation of Russia's advance westward in their campaigns. #UkraineWar #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/GBA2cyPlPW

After a series of explosions something caught fire in #Lutsk. Presumably the Motor plant.

There is also information about explosions in #Dnipro, #Rivne and #Volyn regions. pic.twitter.com/tWvS5gaNG6

— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022