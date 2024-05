Por medio de redes sociales, comenzó a circular un video en el que se observa a un grupo de supuestos sicarios caminando por las calles de un poblado de México.

Según diversas cuentas de X, estas imágenes correspondían a un “anillo” de seguridad creado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con el fin de proteger a su líder: Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“El CJNG ha bloqueado las calles para que su majestad El Mencho y todo su séquito convivan libremente”, fue uno de los mensajes que acompañó el video.

Las imágenes difundidas en redes sociales, a pesar de su baja calidad, mostraban a un sujeto vestido de azul que supuestamente era Nemesio Oseguera Cervantes, narcotraficante por quien EE.UU. ofrece una recompensa de US$10 millones.

Sin embargo, tras la revisión del video, se reveló que no se trataba de una reunión de sicarios del cártel de las cuatro letras para proteger a “El Mencho”, sino de la grabación de una serie de Netflix.

De acuerdo a El Heraldo México, el video difundido en redes sociales no fue un operativo del CJNG. La realidad es que se trató de las primeras grabaciones de la serie Gringo Hunter.

