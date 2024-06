El pasado viernes 24 de mayo, un guatemalteco vendedor de helados fue asaltado y golpeado por un grupo de delincuentes en las calles de Oakland, Estados Unidos.

De acuerdo a las autoridades californianas, este brutal ataque se registró en la cuadra 1500 de la 17th Avenue cerca del parque San Antonio.

La víctima del ataque fue identificada como Felipe Santos, un inmigrante guatemalteco de 50 años, padre de dos hijos, que lleva tan solo un mes y medio vendiendo helados en Estados Unidos.

El ataque contra el vendedor de helados procedente de Guatemala quedó grabado por una de las cámaras de seguridad del sector y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Las imágenes de este incidente muestran a dos hombres enmascarados acercándose a Felipe mientras cruza la calle con su “carrito” de helados.

De manera inmediata, un tercer sujeto se acerca a la escena y segundos más tarde se observa la llegada de un automóvil negro.

Los tres hombres, a mano armada, proceden a robarle sus pertenencias al guatemalteco vendedor de helados y luego lo golpean brutalmente en el suelo.

Elderly ice cream vendor brutally beaten and robbed at gunpoint in Oakland, California pic.twitter.com/Rk5Ugezefy