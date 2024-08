El grupo chií libanés Hizbulá lanzó este domingo la prometida respuesta al asesinato de su máximo comandante, Fuad Shukr, que llegó en forma de cientos de cohetes y drones contra el norte de Israel tras casi un mes de espera con ambos países sumidos en el miedo a una guerra abierta.

La venganza incluyó el lanzamiento de al menos 320 proyectiles contra once instalaciones militares diferentes, la mayoría cercanas a la frontera común, lo que buscaba "facilitar el paso de drones de ataque hacia sus objetivos designados en lo profundo" del territorio israelí, según un comunicado de Hizbulá.

El Estado judío cree que la intención del movimiento chií era alcanzar la base de Gilot, cerca de la ciudad mediterránea de Herzliya, en el centro, cercana a Tel Aviv y donde se ubican varias unidades de inteligencia del Ejército y la sede de su agencia para el exterior, Mosad.

Entre la lista de objetivos anunciados por Hizbulá, está la principal base de inteligencia aérea para el norte de Israel, en Merón, que ya fue atacada en varias ocasiones anteriores; así como cuarteles en los Altos del Golán ocupados, también considerados de envergadura.

La formación libanesa dio por concluida la operación "por hoy", pero alertó de que se trata solamente de una "primera fase" de su respuesta a la muerte de Shukr, alcanzado por un bombardeo israelí contra una edificio en los suburbios meridionales de Beirut el pasado 30 de julio.

Se trata de su baja de más rango en 10 meses de hostilidades y la pérdida de otros comandantes de menor calado ha despertado en el pasado al menos dos tandas de ataques, por lo que se esperan nuevos lanzamientos masivos para vengar a Shukr en los próximos días.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió este domingo que Israel no ha dicho su "última palabra" con los bombardeos de la víspera en el sur de Líbano, lanzados para frustrar el ataque de gran escala de Hezbolá.

"Hace tres semanas eliminamos a su comandante en jefe [de Hizbulá] y hoy hemos frustrado su plan de ataque", insistió Netanyahu en el Consejo de Ministros, informó su oficina.

"Además, el ejército interceptó todos los drones que Hizbulá lanzó contra un objetivo estratégico en el centro de Israel", añadió, sin dar más detalles.

