Video: hombre provoca terror al sacar una pistola y disparar en pleno Times Square

La policía informó que el incidente ocurrió el fin de semana reciente cuando varios hombres estaban en una disputa que subió de tono. Uno de los hombres sacó un arma y comenzó a disparar en plena calle y golpeó por la espalda a un hombre de 21 años que más tarde trascendió, era infante de marina de EE. UU.

El reporte indica que se recibió una llamada al 911, a eso de las 17 horas. La policía dijo que el herido no “era el objetivo previsto, pero recibió un disparo por la espalda mientras estaba con su familia fuera de un hotel”.

El herido fue identificado como Samuel Poulin, un infante de marina que visitaba la ciudad con su familia desde el norte del estado de Nueva York. Un video difundido por PIX11 muestra que el herido se puso de pie milagrosamente después de recibir un disparo, antes de que los médicos lo llevaran al hospital en una ambulancia. Según fuentes policiales, su cuñado sacó la bala del lugar.

Aún no han ningún arresto del responsable de los disparos y la Policía de Nueva York ha pedido ayuda para localizarlo.

JUST IN: @NYPDMTS release video of the suspect opening fire in Times Square last night wounding a 21 year old tourist. It happened in the same spot as last months triple shooting. No arrests. Details on @PIX11News all morning. pic.twitter.com/WLTmpfxC6T

— Anthony DiLorenzo (@ADiLorenzoTV) June 28, 2021