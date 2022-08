Video: Inusual tromba marina desata el pánico entre los residentes de las costas de Florida

La tromba atravesó el Golfo de México a lo largo de la costa de Destin y permitió a residentes grabar el fenómeno.

De acuerdo con El Diario, “una tromba marina es una columna arremolinada de aire y neblina de agua que se forma cuando los cúmulos crecen rápidamente. Pueden elevarse cientos de pies en el aire y se les conoce como tornados en el agua”.

Según la publicación, el hecho ocurrió cerca de las 7 horas frente a la Costa Esmeralda, y pudo haber sido causado por fuertes tormentas que golpean a esa región.

Los residentes resaltaron que fue “un hecho aterrador”. En las imágenes puede verse la tromba, los fuertes rayos, las olas y puede escucharse el fuerte ruido causado por los ventarrones.

La firma AccuWeather resaltó que “esta no era una tromba marina típica”, citada por el diario.

“Parece que esto fue un tornado legítimo sobre el agua formado por una tormenta supercélula, no una débil tromba de agua que surgió de una lluvia”, explicó un experto del sitio.

Remarkable scene at Destin early this morning… Video from @boo_freeman (IG) pic.twitter.com/NRkXMAKaeF

— James Spann (@spann) August 16, 2022