Video: Los momentos de angustia que vivieron los pasajeros de un avión al ver una de las turbinas en llamas

Kimberly García fue una de las pasajeras que compartió el video de casi 20 segundos en sus redes sociales.

“La forma en que la aerolínea manejó esta situación es repugnante. ¡No hay comunicación de ningún miembro de la tripulación de vuelo con las personas que pensaban que estábamos a punto de morir!” fue el mensaje que publicaba García.

En el video se muestra cómo una de las turbinas está en llamas, mientras el avión continúa en vuelo a horas de la noche.

De fondo se escuchan las voces de los pasajeros preocupados por la situación. En un punto del metraje, la turbina empieza a sacar chispas.

The way that @VivaAerobus handled this situation is DISGUSTING! No communication from any of the flight crew to the people thinking we were about to die! DO NOT FLY THIS AIRLINE pic.twitter.com/ql1v6cWLXS

