Un equipo de investigadores de la Universidad de Queensland, Austrilia, liderado por el profesor australiano Bryan Fry, reveló mediante un video la existencia de una nueva especie de anaconda en la selva amazónica.

Durante la expedición en la Amazonía ecuatoriana, en colaboración con la comunidad indígena Waorani y en el marco de la producción Pole to Pole with Will Smit de National Geographic, los científicos lograron tener un acercamiento con una anaconda de un gran tamaño. Este ejemplar, una hembra, medía nada menos que 6.3 metros de largo. El hallazgo quedó grabada en video.

Sin embargo, el equipo de expertos tiene noción de que existen serpientes en la región aún más grandes de la que encontraron, específicamente anacondas que podrían alcanzar los 7.5 metros de largo y pesar hasta 500 kilogramos, cifras que cambian los récords actuales y que colocarían a esta especie como la serpiente más grande y pesada conocida por la ciencia.

La especie recién identificada, bautizada como la anaconda verde del norte (Eunectes akayima), muestra una divergencia genética significativa del 5.5% con respecto a sus parientes más cercanos, lo que sugiere una separación evolutiva que data de hace casi 10 millones de años. Esta diferencia genética es considerable, especialmente si se considera que los humanos y los chimpancés difieren en un 2%.

Los investigadores han publicado sus hallazgos en la revista Diversity, en un artículo titulado "Desenredando las anacondas: revelando una nueva especie verde y repensando los amarillos".

Este estudio no solo arroja luz sobre la diversidad oculta dentro de las anacondas sino que también plantea preguntas importantes sobre la conservación del Amazonas y la necesidad de proteger hábitats únicos que albergan a criaturas tan extraordinarias.

La deforestación y otros factores de riesgo como los incendios forestales y el cambio climático amenazan el delicado equilibrio de este ecosistema. Según el profesor Fry, la pérdida de hábitat en la cuenca del Amazonas podría afectar hasta el 40% de sus bosques para 2050, poniendo en peligro a especies únicas como la anaconda verde del norte.

Este descubrimiento no solo es un hito para la ciencia, sino también un llamado urgente a la acción para proteger uno de los últimos verdaderos paraísos salvajes de nuestro planeta.

