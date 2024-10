Video muestra cómo un avión de investigación sufre una turbulencia por el huracán Milton

En el video de más de dos minutos, la tripulación a bordo del avión WP-3d Orion NO43 de la NOAA, mejor conocido como el cazador de huracanes, logró captar una fuerte turbulencia que botó algunos equipos al suelo y obligó a la tripulación a asegurarse, mientras sobrevolaban el huracán Milton.

NOAA dijo que el propósito del vuelo era recopilar datos para la investigación de huracanes y ayudar a mejorar el pronóstico de la tormenta, que se espera toque tierra en la costa este de Florida el miércoles en la noche.

Milton se intensificó de nuevo la tarde de este martes en aguas del Golfo de México y volvió a convertirse en un huracán de categoría 5, según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El huracán catalogado como “extremadamente peligroso” aumentó de tamaño mientras se aproxima a la costa oeste de Florida con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora (165 millas).

Según la trayectoria pronosticada por el NHC, el centro de Milton se moverá hoy y mañana a través del este del Golfo de México y “tocará tierra a lo largo de la costa centro-oeste de Florida el miércoles por la noche”, para luego cruzar la península y salir al Atlántico.

Bumpy ride into Hurricane #Milton on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 "Miss Piggy" to collect data to help improve the forecast and support hurricane research.



Visit https://t.co/3phpgKNx0q for the latest forecasts and advisories

Visit https://t.co/UoRa967zK0 for information that you… pic.twitter.com/ezmXu2Zqta