La madrugada del martes 26 de marzo el barco carguero Dalí colisionó contra el puente Francis Scott Key en Baltimore Maryland, Estados Unidos, provocando que este se derrumbara dejando como saldo seis víctimas.

Varios han sido los videos publicados en redes sociales del momento de la colisión desde distintos puntos en los cuales puede apreciarse como el barco choca contra el puente.

Sin embargo, en las últimas horas, las autoridades de tránsito de Maryland dieron a conocer un video en dónde muestra los momentos previos antes de la colisión vista desde el puente.

En el video se puede apreciar el momento exacto de la colisión y derrumbe del puente.

Este accidente dejó como saldo seis víctimas entre ellos dos guatemaltecos de los cuales solamente uno ha sido identificado.

Entre las víctimas también se encuentran trabajadores de nacionalidades mexicana, hondureña y salvadoreña. Hasta el 28 de marzo, las autoridades solamente han logrado localizar dos de los seis cuerpos.

Las autoridades de Maryland comentaron mediante una conferencia de prensa que por el momento la búsqueda quedará suspendida ya que los buzos no pueden acceder al área en dónde se cree que se encuentran el resto de las víctimas, por lo que se planea iniciar con las operaciones de limpieza para retirar los escombros y una vez completada esta acción los buzos la reanudarán.

🇺🇸 | #BreakingNews



There's been a big accident in #Baltimore. A large ship crashed into Key Bridge, causing it to completely fall down.



📍Baltimore | #Keybridge pic.twitter.com/5hKE68J374