Videos: Balacera en centro comercial de EE. UU. deja dos muertos y cuatro heridos

Los oficiales intercambiaron disparos con un hombre que tenía la misma descripción que recibieron en el llamado de emergencia. Uno de los policías fue herido.

El sospechoso fue llevado bajo custodia y “no hay más amenazas a la comunidad por este incidente”, confirmó Lee.

“No podemos en este momento hablar sobre las motivaciones detrás del incidente, o nada más que pueda impactar la investigación”, añadió.

El diario The New York Times informó que el centro comercial de dos pisos Boise Towne Square, en Boise, tiene más de 150 tiendas y restaurantes.

No fueron reveladas las identidades de las víctimas mortales o el estado de salud de los cuatro heridos.

Los tiroteos son un problema grande en Estados Unidos, donde muchos argumentan que son facilitados por las relativamente permisivas leyes que regulan el uso de armas.

