VIDEOS | Colapsa puente de una de las principales autopistas de Estados Unidos luego de accidente que provocó un incendio

El incidente se produjo cerca de la ciudad de Filadelfia (Pensilvania) y, por ahora, las autoridades locales creen que el derrumbe no ha provocado heridos, indicó en una rueda de prensa Derek Bowmer, capitán del departamento de bomberos de Filadelfia.

Según Bowmer, los equipos de emergencia de Filadelfia respondieron al incendio sobre las 6.30 hora local (10.30 GMT) y enseguida se dieron cuenta de que el fuego procedía de un gran vehículo en llamas que estaba situado debajo de la autopista.

En principio medios locales informaron de que se trataba de un camión cisterna, pero las autoridades locales no lo confirmaron.

Bowmer explicó que el fuego del vehículo pudo haber tocado tuberías de gas que van por debajo del suelo, lo que ha provocado pequeñas explosiones e incendios alrededor de la autopista.

Las autoridades han instado a los conductores a evitar la carretera, que seguirá cerrada al tráfico durante algún tiempo.

El gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, dijo en Twitter que ha sido informado de lo ocurrido e indicó que se está coordinando con las autoridades del vecino estado de Nueva Jersey y con el Gobierno federal para responder ante la situación.

La carretera dañada, la interestatal 95 (I-95), sirve de enlace entre las principales ciudades de la costa este de EE.UU. y millones de estadounidenses la usan cada día.

La autopista, con una longitud de 3.096 kilómetros, va desde Miami (Florida) hasta la frontera entre el estado de Maine (EE.UU.) y la provincia canadiense de Nuevo Brunswick.