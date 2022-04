Videos: graban el intenso momento en que se produce un tiroteo en Washington

El crimen se suscitó en la avenida Connecticut y Van Ness St. en el barrio de Van Ness de Washington y los cuerpos de seguridad se desplazaron , al igual que un equipo táctico con equipamiento especializado hacia la zona de las detonaciones.

La Universidad de Columbia, que se encontraba cerca de las detonaciones, subió en sus redes sociales un comunicado en donde afirman que se cerraron las instalaciones, también solicitó a los estudiantes que no salieran del campus.

De igual forma, la policía escoltó a las personas que se encontraban alrededor y muchas de ellas se alejaron al momento de escuchar los disparos.

En las redes sociales varios usuarios han subido videos del incidente y se pueden escuchar las detonaciones a la distancia.

Audio from #shooting in Van Ness area of NW #DC . heard three very loud bursts of multiple #shots , each a couple minutes apart. This video contains the second two bursts of shots edited together. #Washington pic.twitter.com/kJsj4L0v3D

La policía local de Washington también realizó una serie de interrogatorios de los sospechosos de haber perpetuado el tiroteo, sin embargo, no hubo reporte de personas capturadas.

Crazy firing heard in Van Ness, DC. Hope nobody was injured. pic.twitter.com/8VLq60SNfr

A group is being let out of an apartment complex in the area of a shooting on Connecticut Avenue in #DC . Police could be seen escorting the group with their guns drawn. #Washington #shooter

#BREAKING — @DCPoliceDept confirm 3 people shot.

You can see there are officers with long guns, focusing on Van Ness NW.

What appears to be a mobile shield as well.@wusa9 pic.twitter.com/xh0Zbf14ho

— Evan Koslof (@ekoslof) April 22, 2022