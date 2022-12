VIDEOS | Las impactantes imágenes del incendio en un casino-hotel de Camboya que se cobró la vida de una decena de personas

Está habiendo confusión con las cifras de muertos, entre los que se teme que haya camboyanos, malasios y tailandeses.

Las autoridades hablan también de hasta un centenar de heridos, de los que muchos han sido trasladados a la vecina Tailandia, recoge el medio Thai Enquirer.

La gran mayoría de los heridos, de los que no se precisa condición, están siendo tratados en hospitales de Tailandia, recoge el medio Thai Enquirer.

El Ministerio tailandés de Salud urgió a los centros sanitarios de la provincia de Sa Kaeo, colindante con Poipet, a estar preparados ante la posible llegada de heridos, en un mensaje publicado en las redes sociales.

Los equipos de rescate buscan ahora a posibles víctimas dentro de los escombros del edificio.

Según las autoridades camboyanas, el fuego comenzó el miércoles 28 de diciembre alrededor de las 23.30 hora local en el complejo Diamond City y se necesitaron más de nueve horas para controlar completamente las llamas.

El incendio, de que se investiga la causa, comenzó en la parte del casino y se propagó rápidamente por el edificio hasta cruzar al ala del hotel a través de una pasarela.

