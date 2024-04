El edificio histórico conocido como el "castillo de Harry Potter", ubicado en la ciudad de Odesa en Ucrania, ardió en llamas tras ser alcanzado por un misil cargado con municiones de racimo.

Medios internacionales y agencias señalan a Rusia de haber perpetrado el ataque, el cual además de provocar un incendio en el imponente castillo, provocó la muerte de cinco personas y dejó a una treintena de heridos.

La Fiscalía ucraniana considera que por el tipo de misil la intención del ataque era matar al mayor número posible de civiles ucranianos.

Algunas de las víctimas paseaban por la zona en el momento de la caída del artefacto.

“El ataque fue llevado a cabo con un misil balístico Iskander con munición de racimo en la ojiva. Se trata de armamento indiscriminado”, se lee en un comunicado de la Fiscalía ucraniana, que añade que se encontraron fragmentos de metal y partes del misil en un radio de 1.5 kilómetros.

Junto al comunicado, la Fiscalía ha distribuido un vídeo en el que se observan las explosiones de la múltiples submuniciones usadas usualmente para destruir múltiples objetivos situados a cierta distancia de separación uno de otro.

El jefe de la administración estatal regional de Odesa, Oleh Kiper, confirmó que además de los cinco fallecidos, más de 30 personas resultaron heridas, 25 de ellas hospitalizadas y seis en condiciones críticas.

Entre los heridos se encuentran niños y una mujer embarazada.

Según el experto militar de Odesa, Alexander Kovalenko, es la primera vez que Rusia utiliza munición de racimo contra la ciudad.

“La idea de este tipo de munición es golpear una zona amplia, que es lo que ocurrió en Odesa, sólo que el golpe no iba dirigido a objetivos militares sino civiles”, ha escrito Kovalenko en sus redes sociales.

Kovalenko afirmó que no había objetivos militares en la zona.

El también llamado "el castillo de Harry Potter" alberga la Academia de Derecho de Odesa, una de las principales instituciones de educación superior de Ucrania.

Diversos medios compartieron imágenes de video en los que se observa distintos planos del castillo incendiándose.

En las redes sociales ucranianas circularon también fotografías de cadáveres ensangrentados cerca del mar, en el camino que conduce a la playa.

Hasta este martes 30 de abril, el Ejército ruso no ha emitido comentarios o ha confirmado la autoría del ataque a Odesa.

April 29. The moment of russia attacking the peaceful city of Odesa with a CLUSTER (CASSETTE) BOMB. Barbaric.#RussianWarCrimes #StandWithUkraine pic.twitter.com/2qyO1aYOwY