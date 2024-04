Además, las autoridades estadounidenses reportaron la muerte de cinco persona a causa de estos fenómenos naturales.

Varios videos compartidos en redes sociales muestran la magnitud de los tornados mientras avanzaban por diferentes poblados estadounidenses.

Sin embargo, hubo un tornado que causó alarma entre la población, y fue el reportado en el estado de Iowa, que provocó estragos principalmente en el condado de Shelby.

Los videos que compartieron pobladores en redes sociales muestran el enorme tornado mientras de moviliza por diferentes zonas del condado y causa estragos en diferentes viviendas y edificios.

Check out those vortices. Just amazing speed and power. No wonder the mobile doppler found such high wind speeds. Sheesh.

Harlan Iowa #wxtwitter #tornado #iowa #iawx pic.twitter.com/RRHQPruAsb — Colorado Storm Chasers (@COStormChasers) April 29, 2024

Después de que el 26 de abril se registraran 78 tornados, principalmente en Iowa y Nebraska, el 27 de abril se contabilizaron 35 más desde el norte de Texas y Oklahoma hasta Misuri.

Not surprised at all with the EF3 rating for the Council Bluffs, Iowa #tornado intercepted on I29 with the Dominator 3 – I’ve experienced a few hundred strong tornadoes from close-range, and the roar is very distinct every time. I use my ears to gauge intensity more than eyes pic.twitter.com/I59UaDmUUA — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) April 29, 2024

Otro de los lugares más afectados fue la localidad de Sulphur, en el centro-sur de Oklahoma, que se vio especialmente afectada a última hora del 27 de abril, de acuerdo con videos e imágenes difundidas en redes sociales que muestran decenas de edificios destrozados.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, confirmó el 28 de abril desde la pequeña ciudad la muerte de cuatro personas en todo el estado.

Adicionalmente, en Iowa, un hombre que resultó herido por un tornado el 26 de abril falleció posteriormente en el hospital, informó su familia al canal KETV NewsWatch 7.

Los tornados, un fenómeno meteorológico tan impresionante como difícil de predecir, son relativamente comunes en Estados Unidos, particularmente en el centro y sur del país durante la primavera.

Wedge tornado moments ago near Harlan, Iowa. pic.twitter.com/SdDmOcL9OQ — Bryce Shelton (@BryceShelton01) April 26, 2024

Sin embargo, según los meteorólogos, es muy raro que se produzca una sucesión de grandes tornados.