Videos | Policía peruana ingresa por la fuerza a universidad estatal en Lima para desalojar a manifestantes

El fiscal superior provisional y coordinador Nacional de las Fiscalías en Prevención del Delito, Alfonso Barnechea, anunció a los medios en las puertas de la universidad que fueron 200 personas las detenidas en el operativo y que se han trasladado una veintena de fiscales a dependencias policiales para verificar que se hayan respetado los derechos humanos de los ciudadanos.

“En nuestra calidad de defensores de la legalidad, la defensa de los derechos humanos y la prevención del delito estamos constituyendo, no solamente para verificar la situación, sino que también estamos desplegando una serie de actuaciones funcionales como Ministerio Público”, señaló Barnechea al añadir que además de los 20 fiscales se han desplazado entre seis y ocho médicos legistas.

Estos profesionales sanitarios verificarán in situ el estado e integridad física de las personas que han sido detenidas.

Dijo que el Ministerio Público había recibido denuncias por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre agresiones y robos a las fuerzas del orden por parte de manifestantes que acampaban en el campus.

Esta mañana, la Policía Nacional de Perú (PNP) echó abajo con una tanqueta la entrada al campus universitario limeño e ingreso a las instalaciones.

Desde el miércoles, empezaron a llegar a esta universidad cientos de personas de Puno, Arequipa y Cuzco, entre otros puntos del país, que venían a la capital peruana para participar en las grandes marchas convocadas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente y el adelanto de elecciones.

Tras el ingreso de los agentes, policías con equipos antidisturbios se congregaron a las puertas del campus para acordonar la zona. El operativo contó con el apoyo de un helicóptero policial.

Aproximadamente una hora y media después del inicio del operativo comenzaron a salir de la universidad varios buses policiales con detenidos, algunos de ellos esposados, en dirección a instalaciones policiales.

BRUTAL. Tank breaking in the oldest university in the Americas, to arbitrarily detain (blocking access to lawyers) protestors from southern #Peru that were temporarily staying there. They first shoot at and then just pass over a “YOU SHALL NOT KILL” sign #SOSPeru #StopTheMassacre pic.twitter.com/0oZMclJsp0

— Julia Urrunaga (@jurrunaga) January 21, 2023