Videos: qué es lo que se sabe sobre el misterioso destello que fue visto en el cielo nocturno de Kiev

“Según la información preliminar, el fenómeno fue el resultado de la caída de un satélite de la NASA a la Tierra“, añadió.

La agencia espacial de Estados Unidos esperaba que un viejo satélite de 300 kilos volvería a atravesar la atmósfera en algún momento del miércoles, según comunicó dos días atrás.

Sin embargo, en un comunicado a la AFP, la NASA afirmó que su satélite RHESSI todavía no había entrado a la atmósfera terrestre en el momento en que ocurrió el potente destello en el cielo de Kiev.

El Pentágono prevé que el satélite “entrará en la atmósfera de la Tierra alrededor de las 20H50 del miércoles (00H50 GMT del jueves) con una ventana de más o menos una hora”, dijo la agencia espacial.

“Ningún otro satélite de la NASA regresó a la atmósfera el miércoles más temprano“, agregó.

Un periodista de la AFP en Kiev vio un chispazo en el cielo de la capital, pero este no fue seguido por ningún sonido.

Popko precisó que tras el destello se activó la alarma antiaérea, aunque “la defensa aérea no estaba en funcionamiento“.

Apparently,unknown type of Russian weapon attacked an unknown target in the Kiev shortly before pic.twitter.com/AAWzLfHcFm

— Spriter (@Spriter99880) April 19, 2023