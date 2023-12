VIDEOS: Tornados causan al menos seis muertos y apagones en Tennessee

El gobierno del condado de Montgomery confirmó que tres personas, incluido un niño, murieron la tarde del sábado y que otras 23 personas fueron trasladadas al hospital por lesiones sufridas durante la tormenta.

Las tormentas mataron además a otras tres personas en el área de Madison, en Nashville, confirmó la Oficina de Manejo de Emergencias de esa ciudad de Tennessee.

Los daños se extendieron por todo el centro de Tennessee, incluyendo las áreas de Hendersonville, Gallatin, Clarksville, Springfield, Cumberland Furnace y Madison, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Según PowerOutage.us, una web que se especializa en apagones, unos 70 mil clientes están sin electricidad en los estados de Tennessee y Alabama este domingo.

Close up- Tornado Right In Front Of Them In Clarksville, TN Raw footage of the tornado practically passing over the the #storm chasers as it hit Clarksville, TN today. #tornado #tnwx #TORNADOWARNING #Emergency #Hendersonville #Tennessee

We survived the tornadoes 🌪️ last night, other Families are not as lucky as we were.. Sun is coming up now.. time to access the damage’s , Prayers up for all the families in middle Tennessee 🙏 #TennesseeStrong #TORNADO #Gallatin pic.twitter.com/LgsvKUU3bz

— James Pleickhardt (@JamesPleickhar2) December 10, 2023