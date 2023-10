Videos: Tres personas resultaron heridas en un tiroteo en la Feria Estatal de Texas

En el lugar, algunas personas huían, mientras que otras se encontraban en el suelo, protegiéndose con las mesas y con cualquier objeto grande que tuvieran más cerca. Todas en pánico.

Según el reporte policial, el tiroteo fue porque un hombre le disparó a otro. Sin embargo, tres personas resultaron heridas, pero no de gravedad, por lo que su vida no corría peligro. Fueron atendidas por cuerpos de socorro y trasladadas a un centro de salud.

Un joven de 22 años fue detenido como el principal sospechoso del tiroteo. Según medios internacionales, no fue inmediatamente identificado, sino que huyó del lugar, pero la policía lo alcanzó y lo detuvo después. Fue ingresado en la cárcel del condado de Dallas la madrugada del domingo 15 de octubre y enfrenta tres cargos de agresión agravada.

La concejal de la ciudad de Dallas, Adam Bazaldua, informó por medio de redes sociales que se había enterado del hecho por el administrador de la ciudad de Dallas, quien le dijo que fue un tiroteo entre dos personas que se conocían.

I have been updated by the City Manager about a shooting that occurred in The State Fair of Texas food court tonight, sparked from a conflict between two people who knew each other. Three people were injured and the shooter is in DPD custody. The park is being evacuated for… — Adam R. Bazaldua (@AdamBazaldua) October 15, 2023

En redes sociales, además de que se informó acerca de la clausura de la feria, los internautas compartieron varios vídeos del caos y del momento de pánico que se vivió. En ellos se ve cuando las personas están corriendo para ponerse a salvo ante el miedo de los disparos.

pic.twitter.com/xAHUAsESka View from a Ferris Wheel at Texas State Fair!

Shooting at Texas State Fair last night.

Life in gun infested America!

I think the answer is more guns! Don’t you?

GUN CONTROL NOW!💙💙💙💙💙 — Isabel Santos 🟧🟦🌊🌊🟦📙 (@Busyisaworkshop) October 15, 2023

It was my first time at the Texas State Fair, as I was leaving I witnessed the aggravated shooting. #StateFair #Texas pic.twitter.com/oxPhymunCV — l.exiie (@l_exiie) October 15, 2023