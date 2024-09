En la inauguración del 57 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, Türk mencionó que los derechos humanos no están en crisis, pero sí el liderazgo político.

“En el mundo vemos dinámicas de poder para apoderarse o conservar el poder, a expensas de los derechos humanos universales”, dijo Türk.

Türk apuntó que el racismo, la xenofobia y la intolerancia siguen muy presentes en las sociedades por razones que están arraigadas en legados que parecen muy lejanos, pero que están vivos, como el colonialismo y la esclavitud.

También sostuvo que el progreso es tan escaso que resulta en mayores desigualdades socioeconómicas, donde políticos irresponsables culpan a los migrantes, refugiados o minorías en tiempos electorales, como ocurre en Austria, Francia, Hungría, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

“La historia nos ha demostrado que las palabras de odio pueden desencadenar acciones de odio“, mencionó el alto comisionado.

El alto comisionado explicó que los candidatos capitalizan la ansiedad y la desesperación, enfrentando a un grupo contra otro.

Los candidatos “buscan distraer y dividir“, argumentó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.

Opening #HRC57 with a clear call: govts must urgently put human rights at the core of all policy & action.



Endless military escalation, deepening inequalities, rampant disinformation, #TriplePlanetaryCrises, & discrediting multilateral institutions cannot become the new normal.