Vuelo equivocado: El insólito error de una aerolínea que envió a un niño de 6 años a otro destino

Varios medios internacionales reportaron el incidente. CNN publicó declaraciones de la aerolínea Spirit Airlines en las que se refirieron al grave error. “El niño siempre estuvo bao el cuidado y supervisión de un miembro del equipo”, señaló la compañía en un comunicado que compartió con medios estadounidenses.

La empresa también agregó que “tan pronto” descubrieron el error, “tomaron medidas inmediatas para comunicarnos con la familia”.

“El 21 de diciembre, un niño no acompañado que viajaba desde Filadelfia (PHL) a Fort Myers (RSW) fue abordado incorrectamente en un vuelo a Orlando (MCO). El niño siempre estuvo bajo el cuidado y supervisión de un miembro del equipo Spirit, y tan pronto como descubrimos el error, tomamos medidas inmediatas para comunicarnos con la familia y reconectarlos”, dice el comunicado.

Otros medios internacionales como Wink recabaron las declaraciones de la abuela, identificada como María Ramos, quien contó que cuando fue a recoger a su nieto al aeropuerto se llevó la terrible sorpresa.

“Me dijeron: ‘No, él no está en este vuelo. Perdió su vuelo’. Le dije: ‘No, no podía perder su vuelo porque tengo la etiqueta de check-in'”, dijo Ramos.

“Corrí dentro del avión hacia la azafata y le pregunté: ‘¿Dónde está mi nieto? ¿Te lo entregaron en Filadelfia?'”.

Ramos contó que luego recibió una llamada en la que le informaron que su nieto había aterrizado, pero en Orlando. La abuela viajó más de 250 km desde Fort Myers para recoger al menor.

Aunque la aerolínea ofreció reembolsar el viaje, Ramos dijo a medios estadounidenses que ella solo quiere saber cómo se dio un error de este tipo.

En su pronunciamiento, la empresa aseguró que está “llevando una investigación interna”. “Pedimos disculpas a la familia por esta experiencia”, informó la aerolínea.

