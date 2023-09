Vuelven a fotografiar a un extraño tiburón que puede tener 500 años y qué método usan investigadores para calcular la edad

En mayo del 2020, este tiburón ya había sido fotografiado por un grupo de investigadores marinos del Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia, que en su momento lograron averiguar la edad del ejemplar.

Para calcular la edad del animal, los biólogos efectuaron la datación al excluir las capas del cristalino de su ojo y analizar con radiocarbono el tejido en su interior.

Aunque en la mayoría de los tiburones la edad se puede determinar contando los anillos de sus vértebras, en esta especie no es posible, ya que carecen de esta característica.

“El centro del cristalino no cambia desde el nacimiento del tiburón y por eso la composición química del tejido permite conocer la edad del animal. Utilizamos métodos de datación por radiocarbono, pero combinados de una forma totalmente nueva”, explicó en su momento Julius Nielsen, en su investigación.

En ese entonces se concluyó que el tiburón hallado tenía entre 395 y 515 años, así que era más que probable que este hubiese nacido en 1505, un año antes de la muerte de Cristóbal Colón.

La publicación de El Tiempo añadió que recientemente, se registró la presencia de otro tiburón “durmiente”, como se les dice popularmente, en el arrecife de Belice.

Esta es la primera vez que se encuentra un animal de este tipo en aguas del Caribe occidental frente a la segunda barrera de coral más larga del mundo.

El avistamiento ocurrió cuando Devanshi Kasana, Ph.D. candidato en el laboratorio de Conservación y Ecología de Depredadores de la Universidad Internacional de Florida, estaba trabajando con varios pescadores locales, para hallar tiburones tigre.

“Al principio, estaba seguro de que era otra cosa, como un tiburón de seis branquias, muy conocido en aguas profundas de los arrecifes de coral. Sabía que era algo inusual y también lo sabían los pescadores, que nunca habían visto nada parecido en todos sus años combinados de pesca”, afirmó el biólogo marino en un comunicado de la institución.

