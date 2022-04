Wali: el temido francotirador reaparece y revela cómo ha sido la lucha contra Rusia

Tras algunas semanas en Ucrania, varios medios rusos informaron sobre el supuesto fallecimiento de Wali, quien habría sido abatido por las tropas de Rusia mientras defendía la ciudad portuaria de Mariupol.

Sin embargo, el temido francotirador rompió su silencio y mediante un comunicado en su cuenta de Facebook negó estos rumores y estableció que se encontraba bien de salud.

Luego de varios días de silencio, Wali volvió a aparecer y habló sobre cómo ha sido su lucha en contra de las tropas rusas en Ucrania.

Asimismo, confesó que se encuentra convencido de que el ejército ruso no irá tras él, ya que considera que tienen objetivos más importantes que cumplir durante su invasión a territorio ucraniano.

“Es una posibilidad, aunque me parece que tienen objetivos más prioritarios. No creo que pongan tanta energía en mí”, afirmó.

Wali también narró que, a pesar del conflicto en el que está envuelto, todavía no ha apretado el gatillo, aunque estuvo a punto de hacerlo en reiteradas ocasiones.

“Lamento si no es lo que quieren oír, pero tengo que decir la verdad: no he disparado aunque he podido. No quería matar inocentes. Fue mi decisión, tal vez ha sido equivocada, pero es así. Eso sí, cuando he visto que eran rusos, avisaba a los ucranianos y ellos bombardeaban allí”, confesó el francotirador.

Para finalizar, el mejor francotirador del mundo informó que cuenta con información que asegura que el ejército ruso se encuentra cometiendo “crímenes de guerra” y “están actuando como bestias”.

Sin embargo, mostró su optimismo respecto al futuro de este conflicto militar entre Rusia y Ucrania.

“Vamos a ganar la guerra”, sostuvo Wali.