“No dudaré en apretar el gatillo”: Las declaraciones del “francotirador más letal del mundo” a los soldados rusos

Ahora, Wali ha comentado en una entrevista que brindó al medio británico Daily Mail que se encuentra en una “ubicación estratégica” en algún punto de la capital de Kiev, esperando las indicaciones de órdenes superiores para eliminar a diversos objetivos con su rifle de precisión PGM-338.

Además, aprovechó la entrevista dada por el medio británico para dar una dura advertencia a los soldados de Rusia que están participando en la invasión a Ucrania.

“No me gusta la idea de disparar a nadie. Pero cuando llegue el momento de apretar el gatillo no dudaré“, dijo el tirador canadiense.

“Si Putin quiere realmente Kiev, va a tener que pagar un precio enorme. Nadie quiere a los rusos aquí y todos se resistirán. El daño que podemos hacerles será una locura. Perderán tantas vidas que se convertirá en otro Stalingrado“, fue otra de las advertencias del combatiente.

Wali hizo referencia a la Batalla de Stalingrado, un enfrentamiento bélico que suscitó entre el ejército de la extinta Unión Soviética y la Alemania Nazi entre los años de 1942 y 1943, dejando un saldo de casi dos millones de soldados de ambos bandos.

El soldado solicitó al gobierno de Ucrania que se le siguiera llamando por su apodo que usó en los operativos militares de Afganistán, ante posibles represalias que pudiera tomas el gobierno de Rusia tanto para él como para su propia familia.

Wali explicó la ventaja que tiene con respecto al ejército de Rusia debido a la posición en la que se encuentra. “Esta es una ciudad enorme, construida, no un pueblo. Mirando desde donde estoy ahora puedo ver tantas estructuras y edificios desde los que disparar. No sabrán lo que les ha pasado”, comentó el soldado.

Lea también: Más allá de Rusia y Ucrania: 6 conflictos armados que están ocurriendo en el mundo

Despedida

El tirador comentó que la parte más difícil de su decisión de irse a apoyar a las tropas de Ucrania fue la de dejar a su familia.

“Lo más triste para mí fue perderme la celebración del cumpleaños de mi hijo. Vi unos minutos por teléfono. Estaba aquí, en la oscuridad, en un edificio abandonado” dijo.

También explicó que su esposa mostraba mucho miedo ante no saber con exactitud si él iba a regresar a salvo a su hogar nuevamente.

“Ella tenía mucho miedo, me decía que me necesitaba, que mi hijo me necesita. Pero al final se calmó y me dijo que estaba bien, que cumpliera con mi deber, pero que por favor me mantuviera a salvo“, narró Wali.

Lea también: “Lo que está en juego es Ucrania”: el insólito desafío que Elon Musk lanzó a Vladimir Putin para acabar con la invasión rusa

Finalmente, Wali comentó que, a pesar de recibir mucha atención mediática, prefiere mantener un perfil bajo y no restarle importancia a los demás miembros del ejército ucraniano.

“Soy un buen francotirador, sí, pero no merezco tanta atención. No quiero restarle valor a los demás soldados. Si eso es lo que quieren creer, no es malo. La gente necesita este tipo de historias en una guerra, es un estímulo para la moral“, dijo.