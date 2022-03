Wali: quién es el francotirador más temible del mundo que se unió a luchar con las fuerzas militares de Ucrania

Los motivos que han movido a Wali a luchar con el gobierno de Ucrania son completamente humanitarios, aseguró que desea ayudar ya que muchas personas inocentes están en peligro debido a los bombardeos y ataques del gobierno de Vladimir Putin.

El hombre de 40 años ha mantenido el anonimato. Su familia tampoco debe revelar la identidad de sus miembros ya que pueden comprometer su integridad física debido a la reputación de Wali de ser uno de los francotiradores más efectivos del mundo.

En una entrevista con CBC News, Wali dejó sus intenciones claras ante los motivos que lo llevaron a luchar con Ucrania: “Quiero ayudar a los ucranianos, tan sencillo como eso. Hay mucha gente inocente que está sufriendo solo porque quieren ser europeos y no rusos”.

Wali formó parte del 22º Regimiento de la Real Infantería Canadiense en Kandahar durante la guerra de Afganistán entre los años de 2009 y 2011 y también fue un combatiente voluntario en el año 2015 para luchar contra el Estado Islámico.

⚡️The most famous sniper "Wali" has arrived in #Ukraine to fight against occupiers

The average productivity of sniper is 7 men a day. On the front type like Ukrainian, productivity can reach up to 10. "Vali" can provide up to 40 deaths per day. pic.twitter.com/XDOibKxiQq

— NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022