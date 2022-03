Wali: qué se sabe sobre la supuesta muerte del francotirador más temido del mundo a manos de las tropas rusas

Su lucha a favor de Ucrania se volvió viral ya que el soldado canadiense, quien cuenta con experiencia de guerra en Afganistán e Iraq, dejó su país de origen y a su hijo de un año para ayudar a la población ucraniana en su lucha para repeler a los soldados rusos.

Sin embargo, para la sorpresa de muchos, medios de comunicación rusos informaron el martes 15 de marzo que las tropas invasoras habrían abatido a Wali durante un ataque efectuado en la ciudad de Mariúpol.

De acuerdo con el medio prorruso Russia Informa, el francotirador más temido del mundo fue asesinado luego de su incorporación a las tropas ucranianas en esta ciudad ucraniana.

Asimismo, este medio de comunicación calificó a Wali como una persona racista, mentalmente inestable y alguien que sentía placer al disparar a militares islámicos.

Esta información contrasta en gran manera con lo que los medios occidentales han dicho acerca del soldado canadiense, quien fue catalogado como “héroe” luego de haber abatido a 11 soldados rusos a su llegada a Ucrania.

Canadian sniper Wali Dubbed "the wold's deadliest sniper" Killed by Russian Forces just 20 minutes after goin into action in Mauripol. pic.twitter.com/1YwUDWTVQA

— Russia Informa (@Russiainforma) March 15, 2022