WhatsApp: cómo verificar si fue víctima de las 500 millones de cuentas que fueron vulneradas

A nivel mundial, WhatsApp, compañía propiedad de Meta, cuenta con más de dos billones de usuarios mensuales activos, lo que quiere decir que tras la vulneración el 25% de los números fueron comprometidos.

Expertos confirmaron que los números corresponden a cuentas reales de usuarios pertenecientes a más de 84 países distintos.

Aseguran que los datos expuestos fueron números de teléfonos y direcciones de correo electrónico, por lo que podría no parecer tan grave, pero eso no significa que no deba preocupar.

Se estima que el 31% de los usuarios afectados son españoles, alrededor de 11 millones de números corresponden a la cifra.

Debido a esto CyberNews, medio especializado en ciberseguridad, habilitó un buscador para verificar si el número de teléfono de una persona o correo electrónico es parte de la lista.

Para ello se introducen los datos y el sistema indicará si está dentro de la lista o no.

Alerta

Expertos indicaron que si sus datos han sido parte de la lista en venta no hay algo en concreto para poder hacer, únicamente es seguir los principios de ciberseguridad.

Los atacantes podrán recurrir a realizar campañas de vishing, phishing, fraudes o hacerse pasar por tu persona para engañar a otros y conseguir dinero u otros datos de su interés.

Por lo que hay que estar alerta y prevenir las estafas por medio de estas sugerencias:

Cuando reciba un mensaje o correo de un remitente desconocido debe asegurarse de que es de confianza y si desconfía no interactúe.

Si le contactan y parece ser un servicio legítimo, es mejor que revise el sitio web oficial.

Eliminar cualquier URL o enlace que parezca sospechoso.

Recomendaciones